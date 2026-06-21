Olay, Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.

Sokak ortasında yaşanan kavga, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirlerine saldırdığı ve çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kavganın ardından tarafların bölgeden ayrıldığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.