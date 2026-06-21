Salon: Ankara

Hakemler: Ovuka Sinisa (Bosna Hersek), Koutsoulas Michail (Yunanistan)

Türkiye: Berka Buse Özden, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Sinead Jack, Gizem Örge (L), (Cansu Özbay, Hande Baladın, Eylül Akarçeşme Yatgın, Defne Başyolcu, Saliha Şahin)

Başantrenör: Daniele Santarelli

Çin: Yushan Zhuang, Xin Tang, Zixuan Zhang, Zhongnan Guo, Aoqian Wang, Chenxuan Li, Mengjie Wang (L), (Yuhan Dong, Yuanyuan Wang, Shengyu Xie, Xiangyu Gong, Houyu Chen, Feifan Ni, Shuming Yang)

Başantrenör: Cai Bin

Setler: 25-21, 26-28, 23-25, 25-16, 15-12

Süre: 157 dakika