T.C.

BURSA

27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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Sayı : E.60967699-2019/942-Ceza Dava Dosyası

Bursa 27. Asliye Ceza Mahkemesince; Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında

Hırsızlık suçundan sanık Züfer RODOPLU hakkında dosyamıza açılan kamu davası sonucu verilen 21/04/2022 tarih ve 2019/942 Esas, 2022/358 Karar sayılı kararı ile

1- Sanık Züfer Rodoplu'nun üzerine atılı müşteki Azzı Wıdad'a yönelik bina içinde muhafaza

altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçunu işlediği sabit olduğundan; suçun işleniş şekli, işlendiği yer ve zaman, suç sebep ve saikleri nazara alınarak eylemine uyan TCK'nın 142/2-h maddesi gereğince sanığın takdiren alt sınırdan 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığın hırsızlık suçunu gece vaktinden sayılan zaman diliminde işlediği sabit bulunduğundan verilen cezada TCK'nın 143/1 maddesi gereğince yarı oranında artırım yapılarak 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri ile yargılama sürecindeki davranışları lehe indirim nedeni kabul edilerek 5237 Sayılı TCK'nın 62.maddesi gereğince verilen cezada 1/6 oranında indirim yapılarak 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA... ilişkin karar sanık tarafından İstinaf edilmiş, dosya istinaf dairesine gönderilmiş ve İstinaf incelemesinde müşteki AZZI WIDAD'a usulüne uygun tebligat yapılamadığından bahisle dosya iade edilmiş ve müştekinin bildirilen adresine çıkartılan tebligat bila tebliğ iade edilmiş, kolluk araştırmasında müştekinin başkaca adresi de tespit edilemediği, tüm araştırmalara rağmen yeni adres ve iletişim bilgilerine ulaşılamadığından Gerekçeli Kararın ve Sanık müdafi'nin İstinaf dilekçesinin müşteki Azzı WIDAD'a ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince yukarıda yazılı hüküm fıkrasının

Müşteki Azzı Wıdad'a İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Sanık Müdafi Av. Esma İrem Yılmazer'in 05/05/2022 tarihli Bursa Bölge Adliye Mahkemesi

İlgili Ceza Dairesi'ne hitaben verdiği İlk derece mahkemesinin kararına istinaf talebinin kabulü ile hükmün kaldırılmasına / bozulmasına karar verilmesi talebine ilişkin İstinaf dilekçesinin Müşteki Azzı Wıdad'a İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrası ile Sanık Müdafi'nin İstinaf dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra

Müşteki Azzı Wıdad'a tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere en yakın ceza mahkemesine, hakime onaylatılarak verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak ve hakime onaylatılmak suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı 7201 sayılı Tebligat Kanunun 30. Maddesi gereğince Müşteki AZZI WIDAD'a İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.