Bursa’nın İnegöl ilçesinde Balantekin ailesinin oğulları Şevki Yılmaz Balantekin ile Rabia Güneş, düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Çiftin düğün törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın dostu olarak bilinen ve AK Parti 20. Dönem Milletvekili Şevki Yılmaz da katıldı. Adaşı Şevki Yılmaz Balantekin’in mutlu gününde yanında olan Şevki Yılmaz, genç çifte mutluluklar diledi.

Siyaset ve iş dünyasından yoğun katılım

Düğün töreni, İnegöl ve Bursa siyasetinin yanı sıra iş dünyasından da çok sayıda önemli ismi bir araya getirdi. Törene İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Alinur Aktaş, eski Bursa milletvekilleri Sedat Kızılcıklı ve Ahmet Sünnetçioğlu katıldı.

Siyasi parti temsilcilerinin de yoğun ilgi gösterdiği düğünde Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, MHP yönetimi ve Yeni Parti yönetimi ile İnegöl Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli ve çok sayıda davetli de genç çiftin mutluluğuna ortak oldu. Davette bir araya gelen protokol üyeleri, aile yakınları ve davetliler, Şevki Yılmaz Balantekin ile Rabia Güneş’in mutluluklarına eşlik ederek genç çifte ömür boyu mutluluk temennisinde bulundu.