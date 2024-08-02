Örnek No:55*

T.C.

BURSAGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/361 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/361 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, TAYAKADIN Mahalle/Köy, 4082 Ada, 6 Parsel, 2. Kat 3 Numaralı Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz.

Adresi : Tayakadın Mahallesi Celal Bayar Caddesi Şeh Apt Numara:3 Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü : 100 m²

Arsa Payı : 72/960

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Yeni Merkez Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında bitişik nizam 6 kat ticaret alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.250.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında intifa ve irtifak hakkı yoktur tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 10:45

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, ÇEKİRGE Mahalle/Köy, 4198 Ada, 5 Parsel, Zemin kat 2 numaralı bağımsız bölüm sayılı taşınmaz. (Aynı parseldeki 3 numaralı bağımsız bölüm ile birleştirilmiştir)

Adresi : Çekirge Mh 3. Hakan Sokak Yakupbey Apt N:2/2 Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü : 80m²

Arsa Payı : 25/310

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Çekirge Lami Cami Civarı ve Selvili Cadde Güneyi İmar Planı Revizyonu kapsamında, 1.Derece Kaynak Koruma Alanı içerisinde, bitişik nizam 4 kat konut alanındadır

Kıymeti : 750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında intifa veya irtifak hakkı kaydı yoktur tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 11:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 11:10

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, ÇEKİRGE Mahalle/Köy, 4198 Ada, 5 Parsel, Zemin kat 3 numaralı bağımsız bölüm sayılı taşınmaz. (Aynı parseldeki 2 numaralı bağımsız bölüm ile birleştirilmiştir)

Adresi : Çekirge Mh 3. Hakan Sokak Yakupbey Apt N:2/3 Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü : 80 m2

Arsa Payı : 25/310

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Çekirge Lami Cami Civarı ve Selvili Cadde Güneyi İmar Planı Revizyonu kapsamında, 1.Derece Kaynak Koruma Alanı içerisinde, bitişik nizam 4 kat konut alanındadır

Kıymeti : 750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:Tapu Kaydında intifa veya irtifak hakkı kaydı yoktur tapu kaydı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2024 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/10/2024 - 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 11:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.