Bilimle Tanışan Sporcular

Etkinlik kapsamında sporculara bilim ve teknolojinin günlük yaşamda ve sporda nasıl önemli bir rol oynadığı anlatıldı. Uzman eğitimciler tarafından yapılan sunumlarda genç sporcular, farklı bilimsel konular hakkında bilgi edinirken merak ettikleri soruları da sorma fırsatı buldu.

Program boyunca sporcular yalnızca dinleyici olmakla kalmadı; aynı zamanda bilimsel süreçleri yakından gözlemleme imkânı da elde etti. Bu sayede gençler, teorik bilgilerin pratiğe nasıl dönüştüğünü görerek bilimin dinamik ve keşfe açık dünyasıyla tanıştı.

Deneyler ve Küçük İcatlarla Öğrenme

Etkinlikte sporcular, kısa deneyler gerçekleştirerek ve küçük icatlar üzerinde uygulamalar yaparak bilimin eğlenceli yönünü birebir deneyimledi. Merak, keşif ve üretme duygusunun ön plana çıktığı etkinlikte öğrenciler, takım çalışması içinde farklı fikirler geliştirerek bilimsel düşünme becerilerini geliştirme fırsatı yakaladı.

Yapılan deneyler sayesinde genç sporcular hem problem çözme yeteneklerini kullandı hem de bilimsel yöntemlerin nasıl işlediğini öğrenmiş oldu.

Etkinliğin sonunda sporcular, bilimle iç içe geçen bu deneyimden büyük bir heyecan duyduklarını ifade etti. Altıeylül Belediyespor sporcuları için düzenlenen ziyaret, gençlerin hem bilimsel düşünmeye yönelmesini hem de öğrenme motivasyonlarını artırmasını sağladı.