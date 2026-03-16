ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın yakında sona ereceğini belirterek, İran'ın bir anlaşmaya hazır olmadığını ifade etti.

PBS kanalına konuşan Trump İran operasyonuna dair stratejik tercihlerini açıkladı.

Tahran'ın altyapısını ve Hark Adası'ndaki petrol hatlarını bilerek koruduğunu belirten Trump, operasyonun maliyetini "ihmal edilebilir" olarak nitelendirdi.

"HARK ADASI'NDAKİ BORU HATLARINI BEN BIRAKTIM"

Donald Trump, stratejik öneme sahip Hark Adası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Adanın büyük ölçüde kullanım dışı kaldığını belirten Trump, boru hatlarına bilerek zarar vermediklerini söyledi. Trump ayrıca, gerekirse adayı yeniden hedef alabilecekleri yönünde sert bir uyarıda bulundu.

"TAHRAN'DA ALTYAPIYI TRAVMA OLMAMASI İÇİN VURMADIM"

Tahran'daki sivil altyapıya yönelik kapasitelerinin tam olduğunu vurgulayan Trump, "Tahran'da çok fazla altyapı bıraktım çünkü bunu yaparsanız, yıllar süren bir inşaat sürecinden bahsediyoruz" dedi. Enerji şebekesine dair planlarını paylaşan Trump, "Elektrik santrallerini bir saat içinde çökertebilirim... Ama bunu yaparsam, yıllar süren bir yeniden inşa süreciyle karşı karşıya kalır ve bu da bir travma olur. Bu yüzden bu tür şeyleri ertelemeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"PETROL FİYATLARI TAŞ GİBİ DÜŞECEK"

Donald Trump, İran’ın henüz bir anlaşmaya hazır olmadığını öne sürerken savaşın kısa sürede sona ereceğini savundu. Çatışmanın ABD’ye maliyetinin düşük olduğunu belirten Trump, sürecin ardından petrol fiyatlarının hızla düşeceğini ifade etti.