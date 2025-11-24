Örnek No:55*

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/335 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı gayrimenkul satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/335 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu kaydı: Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Selimzade Mah., 4098 Ada, 29 Parsel nolu 347,39 m² yüzölçümlü “Arsa” vasfındaki taşınmazda yer alan, kıymet takdirinin yapılması istenilen, kat irtifakı kurulmuş olan, 145/2400 arsa paylı, 2. Kat, 7 Nolu Bağ. Bölümün (Mesken) tam hissesi satışa konudur.

Plan ve Proje Müdürlüğünce; taşınmaz, 1/1000 Ölçekli Yıldırım-Davutkadı Mahalleleri Civarı İmar Planı kapsamında kısmen "Bitişik Nizam, 4 Kat Yapılaşma Şartlarında Konut Alanında" kısmen "Yol Alanında" kalmakta olduğu, konu parselin bir kısmınınMülga Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 20.01.2006 tarih ve 1221 sayı ile onaylanan koruma alanı sınırları içerisinde yer aldığı,Yıldırım(Mahalli) Mah., Barutluk Cad., No:12, Eren Apt., K:2, İç Kapı No:7 Yıldırım/BURSA adresinde yer almaktadır.

Kıymet takdirine konu borçluya ait taşınmaz tek bloktan oluşanbitişik nizam inşa edilmiş kapalı otoparkı mevcut olan bir binada yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olup 2 bodrum+zemin+3 normal kat olmak üzere toplam 6 kattan oluşmaktadır. Binanın fiiliyatta 1.bodrum(giriş) katında ticari amaçlı kullanılan dükkanlar ile zemin ve normal katlarında mesken amaçlı kullanılan daireler mevcut olup asansör bulunmaktadır. Bina dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı, mantolamalı ve boyalı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplı olup ana giriş kapısı demir doğramalı ve camlıdır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup halihazırda mesken amaçlı kullanıldığı anlaşılmıştır. Dairenin ön kısmı bina girişinin sağ üst kısmında Barutluk Caddesine cephelidir. Daire onaylı mimari projesine göre antre, 3 oda, salon, mutfak, banyo, duş, wc ve 2 balkondan müteşekkildir. Dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, antre ve mutfağın zemini seramik; salon ve odaların zemini laminant parke kaplı olup salonun tavanında kartonpiyer detayları bulunmaktadır. Oda kapıları amerikan panel olan taşınmazın pencereleri beyaz renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta alt üst dolap mevcut olup tezgah mermerdir. Balkonların zemini ile ıslak hacimlerin (banyo, duş, wc) zemini ve duvarları seramik kaplı olup banyoda dolap, klozet ve duşkabin bulunmaktadır. Taşınmazın ısıtması doğalgaz kombili ve kalorifer peteklidir. Kıymet takdirinin yapılması istenilen taşınmazın Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında; Yıldırım Belediye Başkanlığı yazısı ekinde yer alan onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 90,24 m², katlarının toplam brüt kullanım alanı yaklaşık 111,00 m² olarak hesaplanmıştır. Genellikle mesken amaçlı kullanılan bitişik nizam 5-6 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Barutluk Caddesine cephe, Beyazıt Caddesine 45 m, Kurtuluş Caddesine 135 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 1,21 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Kıymeti : 3.300.000,00 TL KDV Oranı : %1

Taşınmaza ve Mülkiyete ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde;Beyan; Y. Planı Tarihi 12/03/2007, Beyan; 4100 Ada 15 Parseldeki Çukur Mescidin Koruma Alanında Kalmaktadır. 08/02/2006 Yev açıklamaları bulunmaktadır. Diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.

Bu yazılanlar özet bilgilerdir. Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 14:55 Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 14:55 Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 14:55

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.