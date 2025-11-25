Sabah saatlerinde ekranlara yansıyan verilere göre gram altın 5801 TL’den alıcı bulurken satış fiyatı 5876 TL seviyesinde oluştu. Böylece haftanın ilk işlem saatlerinde gram altında yukarı yönlü bir ivme gözlendi.

22 ayar bilezik tarafında alış fiyatı 5303 TL, satış fiyatı ise 5546 TL’ye çıktı. Kuyumcularda en çok takip edilen ürünlerden olan çeyrek altın 9504 TL’den alınırken 9580 TL’den satılıyor. Eski çeyrek altınla yeni çeyrek arasındaki fark da sabah fiyatlarına net şekilde yansıdı; eski çeyrek 9487 TL alış, 9556 TL satış seviyesinde işlem gördü.

Altının daha büyük formu sayılan yarım altın ise 19008 TL’den alınırken satış fiyatı 19160 TL olarak kaydedildi. Tam altında ise 37900 TL alış ve 38167 TL satış fiyatı günün ilk rakamları oldu.