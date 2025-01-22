Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/998 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/998 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Kestel İlçesi, Ümitalan Mahallesi, Kireçkuyuları Mevkii, 101 ada, 25 nolu parselde, 1.814,84 m² tapu alanlı ve niteliği ‘’ TARLA ‘’ vasıflı taşınmazın tamamıolup borçlu adına kayıtlıdır.

Beyan; TEK GENEL MÜDÜRLÜGÜ LEHINE 376 M2 SAHA ÜZERINDE IRTIFAK HAKKI VARDIR

Mahalli Durumu: Satışa konutaşınmaz Bursa İli, Kestel İlçesi, Ümitalan Mahallesi, Kireçkuyuları Mevkii, 101 ada, 25 nolu parselde, 1.814,84 m² miktarlı ve ‘’ TARLA ‘’ vasıflı parseldir. Parselin kadastro yolu bulunmaktadır. Parselin cephelerinde de benzer nitelikte tarım arazileri bulunmaktadır. Taşınmaz konum olarak Ümitalan Mahallesi Yerleşim Merkezinden (Merkez Cami) güney istikametine doğru kuş uçuşu 1000 m mesafede yer almaktadır. Parsel topografik yapısı itibari ile düşük eğimli arazi yapısına sahip olup parsel içerinde boş kısımlar ile meyve ağaçlarının bulunduğu ve ağaçların bakımsız olduğu belirlenmiştir. Parsel üzerinde yapı bulunmamaktadır.Taşınmaz; Elektrik, İçme Suyu vb. Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Parsel üzerinden enerji nakil hattı geçmekte olup tapu kaydı irtifak bölümünde belirtilmiştir.

İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır

Kıymeti: 1.814.840,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İcrai hacizler vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2025 - 11:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2025 - 11:30

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.