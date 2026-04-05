

Kaza 22.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Yağlı tohumlar kavşağında meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan Sürücü Mustafa A.(32) yönetimindeki 16 AVR 934 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen sürücü Beyhan Z.(33) yönetimindeki 16 KMZ 23 plakalı otomobile ve sürücü Sercan G.(32) yönetimindeki 16 BZF 847 plakalı Cipe çarptı.

Kaza sonucu sürücüler ile 16 AVR 934 plakalı otomobildeki yolcular Murat A.(31) ve İlhan Y.(42) yaralandılar. Işıkta duran 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü ile yanındaki yolcular gelen polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattılar. Ekiplere direnen yaralılar zorlukla Ambulanslara alınıp hastaneye kaldırıldılar. 16 AVR 934 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa A.'ya hastanede uyuşturucu testi yapıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ