Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Asensio’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nene’nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gitti.

10. dakikada Orkun’un sağ taraftan ortasında Oh’un kale önünde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ederson soluna gelen topu çeldi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Cerny’nin sağ çaprazdan vuruşunda savunmada Oosterwolde’ye çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

25. dakikada Talisca’nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ersin, sağ üst köşeye yönelen meşin yuvarlağı kornere çeldi.

40. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Cerny’nin sağ taraftan pasında topla buluşan Orkun’un ceza yayı üzerinden gelişine vuruşta kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Talisca’nın pasında Guendouzi’nin yayın hemen gerisinden vuruşunda kaleci Ersin, meşin yuvarlağı sağdan kornere çeldi.

56. dakikada paslaşarak kullandıkları korner sonrası Guendouzi’nin ortasında Gökhan’ın ters vuruşunda top ağlarla buluştu.

57. dakikada VAR’dan gelen uyarı sonrası ofsaytta olduğu gerekçesiyle ağlara giden top gol iptal edildi.

60. dakikada Gökhan Sazdağı’nın pasında Agbadou topu ayağının altından kaçırınca Sidiki Cherif, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cherif'in vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

73. dakikada Cengiz Ünder’in ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda top kalenin üzerinden az farkla dışarı gitti.

74. dakikada savunma arkasına atılan pasta Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası içine girip kaleci Ersin karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşunda Ersin, gole izin vermedi. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

85. dakikada Kerem’in pasında Sidiki Cherif’in vuruşunda kaleci Ersin’in müdahalesi sonrası top kalenin üzerinden kornere gitti.

90+6. dakikada defansın arkasına sarkan Nene, rakip cezası içerisinde Agbadou’nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

90+11. dakikada penaltıda topun başına geçen Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0