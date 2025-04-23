Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/142 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/142 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbugazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasınınkendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Bursa İl, Osmangazi İlçe, Panayır Mahallesi, 2343 Ada, 26 Parsel,Tapu Kaydında Niteliği 2 Katlı Kargir Bina şeklindedir.

1/2 TAŞINMAZ HİSSE PAYI SATILACAKTIR.

Satışa konu taşınmaz, 1/1000 Ölçekli Plan gereği arsa vasfındaki parselin üzerinde borçluya ait bir adet kargir bina bulunmakta olduğu anlaşılmıştır. Parselin giriş kısmında iki katlı kargir yapı ile arka kısmında avlusu bulunmaktadır. Yapının zemin kat alanı 81,00m², 1.kat alanı 95,00?m² olmak üzere toplam inşaat alanı 81,00+95,00= 176,00m²?dir. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı ve boyalı, giriş kapısı demir doğramalı ve camlıdır. Binada doğalgaz tesisatı mevcut olup asansör bulunmamaktadır.

Zemin katın inşaat bitim tarihi 01.01.1976 olup, 1. katın inşaat bitim tarihi ise 01.01.1996 olarak belediye kayıtlarına işlenilmiştir.

Satışa konu taşınmaz hisse payının bulunduğu ana yapının yapılan arşiv araştırmasında söz konusu taşınmaza ait yapı ruhsat kaydına rastlanamamıştır. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı ya da Riskli Alan olarak ilan edilen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılmamıştır.

Keşif günü borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup halihazırda borçlu tarafından mesken amaçlı kullanıldığı anlaşılmıştır. Binanın ön kısmı doğu yönünde Pilot Sokağa cephelidir. Binada yer alan daireler teknik ve fiziki yönden birbirleri ile benzer nitelikte olup heyetimizce zemin kattaki daire incelenmiştir. Daire hol, 2 oda, salon mutfak, banyo+wc'den müteşekkildir. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapılı, duvarları sıvalı ve plastik boyalı olup mutfağın zemini seramik, salon ve odaların zemini laminant parke kaplıdır. Oda kapıları amerikan panel olan taşınmazın pencereleri beyaz renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta alt üst dolap mevcut olup tezgah mermerittir. Islak hacimlerin(banyo+wc) zemini ve duvarların bir kısmı seramik kaplıdır. Taşınmazın ısıtma sistemi doğalgaz kombili ve kalorifer peteklidir. Genellikle orta gelir gruplarınca mesken amaçlı kullanılan bitişik nizam 2-3 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumdadır.

Adresi : Panayır Mah., Pilot Sok., No:38, Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü : 176m²

İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında bitişik nizam 2 kat konut alanında kalmaktadır

Kıymeti : 1.654.183,20 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: "Bu parsel üzerindeki bina 25 Nolu parselde 46,16m² tecavüzlüdür" şeklinde beyan vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2025 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 14:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.