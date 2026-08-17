Türkiye’de geçmiş yıllarda hurda araçların trafikten çekilmesini teşvik etmek amacıyla çeşitli uygulamalar hayata geçirildi. Kullanım ömrünü tamamlayan araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara sıfır otomobil alımlarında ÖTV avantajı sağlandı ve eski araçların yenilenmesi hız kazandı. Ancak son dönemde milyonlarca araç sahibinin beklediği yeni hurda teşviki için Meclis’e sunulan tekliflerden henüz sonuç çıkmadı.

YENİ TÜZÜK KARARI 13 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Dünya genelindeki başka ülkelerde ise hurda araçlarla ilgili kararlar alınmaya devam ediyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı Avrupa Birliği (AB) tarafından alınan karar oldu. Ömrünü Tamamlamış Araçlar Tüzüğü 13 Ağustos'ta yürürlüğe girerken, otomotiv sektöründe geri dönüştürülmüş malzeme kullanımının artırılması ve araçların daha kolay sökülüp geri dönüştürülebilmesi hedefleniyor. Yeni düzenlemeyle otomobillerde geri dönüştürülmüş plastik kullanımına zorunlu hedef getirilecek. Buna göre yeni araçlarda kullanılan plastiklerin 2032'den itibaren en az yüzde 15'i, 2036'dan itibaren ise yüzde 25'i geri dönüştürülmüş malzemeden oluşacak. Çelik ve alüminyum için de ilerleyen dönemde geri dönüştürülmüş içerik hedefleri belirlenecek.

HURDA ARAÇLARIN İHRACATINA SINIRLAMA

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri ise kullanım ömrünü tamamlamış araçların AB dışına gönderilmesiyle ilgili. 2031'in ortasından itibaren yalnızca trafiğe çıkmaya elverişli araçların AB dışına ihraç edilmesine izin verilecek. Böylece hurda durumundaki araçların ikinci el otomobil adı altında üçüncü ülkelere gönderilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yani Türkiye dahil onlarca ülkeye Avrupa'dan trafiğe çıkmaya elverişli olmayan otomobil getirilemeyecek. AB'de her yıl yaklaşık 10-12 milyon araç kullanım ömrünü tamamlıyor. Yeni düzenlemeyle bu araçlardan alüminyum, bakır ve nadir toprak elementleri gibi değerli hammaddelerin daha fazla geri kazanılması hedefleniyor. Türkiye'de de hurda araçlarla ilgili benzer kararların önümüzdeki yıllarda alınabileceği belirtiliyor.