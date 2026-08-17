Yeni Parti İnegöl Kurucu İlçe Başkanı Erkan Dönmez öncülüğünde çalışmalarını sürdüren teşkilatın yeni binasında tadilat çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanlığı binamız İnegöl Atatürk Anıtı'nın karşısında tutulmuştur. Şu an tadilat halindedir. Kısa süre içinde İnegöl'e yakışır binamız hizmet vermeye başlayacaktır” ifadelerine yer verildi.
Tadilatın tamamlanmasının ardından Yeni Parti İnegöl İlçe Başkanlığı’nın yeni binasında hizmet vermeye başlaması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi