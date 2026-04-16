Örnek No:55*

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/839 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara ve bilirkişi raporuna esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/839 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İş bu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Yıldırım İlçe, ERTUĞRULGAZİ Mahalle/Köy, 1884 Ada, 13 Parsel, BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ÖZETLE: 211,08 m² alanlı yüz ölçümüne sahip tapu kayıtlarında "Kagir Bina" vasıyla kayıtlı gayrimenkuldür. Taşınmaz parseli hafif eğimli bir arazi yapısına ve kırık köşeli dikdörtgene benzer geometrik formdadır. Taşınmaz parseli üzerinde kargir yapı tarzında inşa edilmiş, bodrum+zemin katlı olmak üzere 2 katlı yapı bulunmaktadır. Kargir yapının bodrum katı 30 m² , zemin Katı 66 m² olmak üzere toplamda 96 m² kapalı alanı bulunmaktadır. Yapının dış cephesi dış cephe boyasıyla boyalı olup giriş kapısı demir doğrama, iç kapıları ahşap doğrama ve pencereleri PVC doğramadır. İç mekan özellikleri; Taşınmazın zeminleri laminant parke kaplı, duvarlar saten boyalı ve tavanlar kartonpiyer+plastik boyalıdır. Islak hacimleri seramik kaplıdır. Isıtma sistemi sobalıdır. Yıldırım Belediyesi İmar Arşivinde yapılan incelemede söz konusu yapıya ait herhangi bir resmi evrak (mimari proje, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi vb.) bulunmamaktadır. Yapı kadastroya işlidir. Bina Kodu: 263866345 UAVT Kodu: 1708914245 Koordinatları: 40.1771- 29.1195 Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanı ve bilirkişi raporunda açıklanmıştır. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi, Satış İlanını ve eklerini görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları ilan olunur. Adresi : Ertuğrulgazi Mah. 1. Ülkü Sokak No: 98 - 100 Yıldırım / BURSA Yüzölçümü : 211,08 m2 İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Ertuğrulgazi Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında "Blok Nizam, 2 Kat Yapılaşma Şartlarında Konut Alanı"nda kalmaktadır.

Kıymeti : 3.370.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:15

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.