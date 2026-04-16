Alınan bilgiye göre, Nilüfer ilçesinde özel bir hastanenin camlarını silen iki personel asansör arıza yapınca mahsur kaldı. Yaklaşık 10. katta mahsur kalan personel için bölgeye, 52 metrelik merdivenli itfaiye aracının yanı sıra AFAD, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler caddeyi çift yönlü trafiğe kapatınca itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını başlattı. Havanın rüzgarlı olması çalışmaları zaman zaman güçleştirirken, ekiplerin uzun uğraşları sonucu iki işçi kurtarıldı.

İtfaiye sepetiyle aşağıya indirilen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Vatandaşlar da kurtarma çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

Öte yandan, ekiplerin işçileri kurtarma anları dron ile görüntülendi.