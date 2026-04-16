Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, Meclis başkan vekilleri, divan, encümen ve ihtisas komisyonu üyelikleri belli oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Nisan ayı oturumunda, meclis yönetimi ve komisyonlara ilişkin seçimler gerçekleştirildi.

BAŞKAN VEKİLLİKLERİNE YILMAZ VE TABAN SEÇİLDİ

Yapılan oylama sonucunda 1. Başkan Vekilliği görevine Oktay Yılmaz, 2. Başkan Vekilliği görevine ise Alper Taban getirildi. Oylamada 57 oy kullanılırken, 41 oyun boş olduğu görüldü.

DİVAN VE ENCÜMEN KADROSU TAMAMLANDI

Asil divan katipliği görevlerine Fatma Zehra, Höcük Sürücü ve Osman Yıldız seçilirken; yedek katipliklere Zehra Aslan, Ömer Faruk Temiztürk, Yunus Kaya ve Abdullah Çelebi getirildi.

Encümen üyeliklerine ise Bülent Kandemir, Ali Sait Adiloğlu, İbrahim Türkan, Osman Şahin ve İsmail Şenol seçilerek yeni dönemde görev alacak isimler oldu.