Örnek No:55*

T.C. KARACABEY İCRA DAİRESİ

2026/195 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/195 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı :Bursa İl, Karacabey İlçe, Yeniköy Mevkii, 1855 Ada, 2 Parsel, 2 Nolu BB.

İmar Durumu : Karacabey Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü'nünü 04.03.2026 tarih ve E-87887793-000-

631/3812 nolu yazı ekinde ; Bayramdere Mahallesi, Yeniköy Mevkü, 1855 Ada, 2 nolu parselin; 1/1000

ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık İkiz Nizam, Konut Bölgesi, 2 kat, ön bahçe 5.00 metre, komşu

3.00 metre ve arka bahçe 3.00 metre olduğu sifahen öğrenilmiştir.

Taşınmaza ulaşım ve çevresel özellikleri: Yeniköy Jandarma Karakolu'ndan güneydoğu yönde Mehmet

İzgi Bulvarı'nda yaklaşık 140 m ilerlenerek sağa dönülerek 77 Nolu Sokağa giriş yapılır. Taşınmaz parsel

üzerinde, bir zemin ,3 Normal Katlı olarak inşaa edilmiş betonarme bina bulunmaktadır. Çevresinde

yazlık olarak kullanılan 1-2 katlı betonarme binalar bulunmaktadır.

Mevcut Durumu: Taşınmaz Arsa olarak işli olsa da mahalinde üzerinde; bir zemin,3 normal katlı olarak

betonarme tarzda inşaa edilmiş bina bulunmaktadır. Onaylı mimari projesine göre 2 oda, mutfak, salon,

banyo, hol wc ve balkondan oluşmakta ve yaklaşık 102,00 m2 alana sahip yazlık mesken olarak

kullanılmaktadır. Karacabey Belediyesi'nde dosyasında yapılan incelemede; 12.10.1993 tarih 448 nolu

yapı ruhsatı almış olduğu buna göre ana taşınmazın 35 yıllık olduğu; yapı kullanma izin belgesi almamış

olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Bayramdere Mah. 28 Nolu Sokak No 19 Yeliz Apt. Kat:Zemin D: 2 Karacabey/Bursa

Yüzölçümü : 368,01 m2

Arsa Payı : 1/8

İmar Durumu :Yukarıdaki gibidir.

Kıymeti : 1.632.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir, tapudan alınır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 14:28

Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 14:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/08/2026 - 14:28

Bitiş Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 14:28

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.