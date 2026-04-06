Örnek No:55*

T.C. KARACABEY İCRA DAİRESİ

2025/513 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/513 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Sırabademler Mahallesi, 255 Ada ,48 parsel numarada, 176,73 m² alanlı, “Arsa’’ vasfında tapuya kayıtlı ana taşınmazın ; 3.Normal Kat bulunan, 30/300 Arsa Paylı, 10 Nolu Mesken nitelikli bağımsız bölümün tamamı ....Değerleme konusu taşınmaz; 3 oda, salon, odunluk, banyo ,antre ve balkondan oluşmaktadır. İçinde kiracı ikamet etmekte olup yaklaşık 96,00 m2 alana sahiptir.

Kıymeti : 1.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:03

Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 14:03

Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 14:03

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.