Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimlerin katılımıyla yürütülen denetimlerde; mezbahanelerin teknik yapısı, personel hijyeni, işletme padokları, kesim salonları, sakatat bölümleri, soğuk hava depoları ve gerekli evraklar kontrol edildi.

Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla yapılan denetimlerde, kamera sistemlerinin tüm alanları görecek şekilde düzenlenip çalışır durumda olup olmadığı da incelendi.

Mezbaha sorumlularına, genel hijyen ve özel hijyen gereklilikleri ile ekipman kullanımı gibi başlıklarda bilgilendirme yapılırken, tespit edilen eksikliklerle ilgili gerekli uyarılar iletildi.

Yetkililer, bu denetimlerin amacının izlenebilir ve sağlıklı gıda zincirini sağlamak olduğunu vurguladı.