Tekirdağ’da her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası, sabah saatlerinde düzenlenen törenle başladı.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen haftanın açılışı, halk oyunları gösterisiyle renklendi. Etkinliğe katılan öğrencilere müzelerin tarihi önemi ve işleyişi hakkında kısa bir bilgilendirme sunumu yapıldı.

Hafta boyunca başta Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi olmak üzere kent genelindeki tüm müzeler ziyaretçilere ücretsiz olarak kapılarını açacak. Ayrıca atölye çalışmaları, rehber eşliğinde geziler ve çocuklara yönelik etkinlikler de programda yer alıyor.

Etkinliğe dair açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, "Bu yıl Müzeler Haftası’nı ‘Trak Ana Tanrıçanın İzleri’ sergisiyle başlattık. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ülke genelinde 102 eser sergileniyor. Tekirdağ olarak bu haftaya özel pek çok etkinlik planladık. Atölye çalışmaları, söyleşiler ve çeşitli sunumlarla kentimizin arkeolojik zenginliğini halkımızla paylaşacağız. Tüm Tekirdağlıları müzelerimize davet ediyoruz" dedi.

2024’te 15 bin ziyaretçi ağırlandı

Müzelerin ziyaretçi verilerine ilişkin bilgi veren Tekirdağ Müze Müdürü Abdülgani Tarkan ise, "Pandemi sürecinde ciddi bir düşüş yaşayan ziyaretçi sayılarımız, 2023’te 13 bin civarındaydı. 2024 yılı itibarıyla ise 15 bin ziyaretçiyi ağırlamış durumdayız. Kentimizde yapılan kazıların artması, sergilenen eser sayısını da artırıyor. Şu anda 24 bin 500 arkeolojik eseri müzemizde sergiliyoruz" şeklinde konuştu.