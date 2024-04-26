Tekirdağ’da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Süleymanpaşa Topağaç Mahallesi’nde E.B. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 14 adet sentetik hap, 1 adet tabanca ve 7 adet 7,65 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Kapaklı Karaağaç Mahallesi’nde R.K. ve E.E. isimli şahısların adresinde yapılan aramada 1 adet tabanca, 2,5 gram esrar, 1 adet av tüfeği, 60 adet 9 mm tabanca fişeği, 9 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 80 adet av tüfeği fişeği, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve 5 adet şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Süleymanpaşa Barbaros Mahallesi’nde G.E. isimli şahsın üzerinde 1 adet tabanca ve 26 adet 9 mm’lik fişek ele geçirildi.

Olayda toplamda 4 kişi ile ilgili işlem yapıldı.