Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce teknik personellere 2 farklı konu anlatıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerine ‘Yeni Bitkisel Üretim Destekleme Modeli’ ve ‘İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesi’ konuları anlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Şube ve İlçe Müdürleri ile birlikte teknik personellere ‘Yeni Bitkisel Üretim Destekleme Modeli’ ve ‘İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesi’ konularının ayrıntıları anlatıldı.

Yapılan toplantıda İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, ‘‘Bu yeni destekleme modeli ile üreticilerin maliyetlerinin azaltılmasını, verimliliklerinin artırılmasını ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasını hedefliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızca işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilerek üretime kazandırılması kararı alındı ve buna göre; üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla Bakanlıkça sezonluk olarak kiraya verileceği açıklandı” dedi.