Son yıllarda yapay zekâ alanında hız kesmeyen talep, teknoloji devlerini rekor seviyede yatırım yapmaya yönlendirdi.

CNBC’nin haberine göre, Meta, Amazon, Alphabet ve Microsoft, 2025 yılına kadar yapay zekâ teknolojileri ve veri merkezi altyapıları için toplamda 320 milyar dolara kadar harcama yapmayı planlıyor.

Bu tutar, şirketlerin CEO’larının yılın başında ve son haftalarda yaptıkları kazanç açıklamalarına dayanarak hesaplandı. 2024 yılında toplam 230 milyar dolar olan sermaye harcaması (Capex), bu yeni projeksiyonla önemli ölçüde artış gösterecek gibi görünüyor.

ChatGPT’nin 2022’de piyasaya sürülmesinin ardından teknoloji şirketleri, yapay zekâ projelerine milyarlarca dolarlık yatırımlar yaptı. Büyük şirketler, veri merkezlerini en yeni nesil Nvidia GPU’larıyla donatarak yapay zekâ modellerini daha da geliştirme yarışına girdi.

Ancak sektörde yeni bir oyuncunun ortaya çıkması, dengeleri sarsmış durumda. Çin merkezli DeepSeek adlı açık kaynaklı yapay zekâ aracı, maliyet açısından daha düşük bütçelerle geliştirildiği tahmin edilen bir model olarak dikkat çekti.

Bu gelişmeler, piyasalarda ciddi dalgalanmalara yol açtı.

Geçtiğimiz hafta, yapay zekâ çipi üreticileri Nvidia ve Broadcom’un hisseleri tek bir günde toplam 800 milyar dolar değer kaybetti. Bu durum, ABD’li teknoloji devlerinin büyük çaplı harcama planlarının sürdürülebilirliği konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.