Büyükçekmece Belediyesi tarafından barınaklarındaki sahipsiz sokak köpekleri sahiplendirme seferberliğine ilgi artıyor. 3. Lig takımlarından Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş., Golden ve Samoyed cinsi 2 köpek sahiplendi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından başlatılan, Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki sahipsiz can dostları sahiplendirme seferberliğine ilgi artıyor. 3. Lig takımlarından Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş., Golden ve Samoyed cinsi 2 köpek sahiplendi. Takımla birlikte antremana çıkan Alex adı verilen sevimli köpek takımın maskotu oldu. Büyükçekmece Belediyesi tarafından ilçede faaliyet göstere şantiye, lojistik firması, fabrika ve atölyelere yönelik sahiplendirme projesi beklenin üstünde ilgi görüyor. Geçtiğimiz hafta Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün çağrısıyla başlayan projenin ardından çok sayıda firma ve kişiden sahiplenme talebi gelmeye başladı.

Belediyenin veteriner ekipleri tarafından periyodik olarak kontrol ediliyor

Büyükçekmece Belediyesi, Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde binlerce can dosta bakım ve tedavi hizmeti veriyor. Başlatılan yeni bir proje kapsamında barınaktaki köpekler ilçede faaliyet gösteren fabrika, şantiye, lojistik firması ve atölyelere gönüllük esasıyla sahiplendiriliyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bir inşaat firmasının şantiyesine kangal cinsi 2 köpek teslim ederek projeyi başlatmıştı. Yapılan bir protokolle sahiplendirilen ve takip çipleri bulunan köpekler, belediyenin veteriner ekipleri tarafından periyodik olarak kontrol ediliyor.

Samoyed cinsi sevimli köpeğe “Alex” adı verildi

Günde ortalama 10 adet köpek sahiplendiren Büyükçekmece Belediyesi, gelen talepleri titizlikle inceliyor. İncelemelerin ardından şartları uygun olan firma veya kişilere talep ettikleri cins köpekler teslim ediliyor. Sahiplendirme kampanyasına 3. Lig takımlarından Büyükçekmece Tepecik Spor A.Ş. de katıldı. Golden ve Samoyed cinsi iki köpek sahiplenen Tepecik Spor’a köpekler Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün tarafından protokolle Kulüp Başkanı Mehmet Eyüpoğlu’na teslim edildi. Samoyed cinsi köpeğe “Alex” adını veren Tepecik Spor futbolcuları sevimli köpeği takımın maskotu ilan ettiler. Takımla birlikte antremana da çıkan Alex, sevimliliğiyle bir an da takımın sevgilisi oldu.