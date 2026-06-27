Beyoğlu'nda faaliyet gösteren bir bar işletmesi, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından kapatıldı.

Beyoğlu Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir bar işletmesi, mevzuata aykırı işletildiği gerekçesiyle İstanbul Valiliği talimatıyla, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından kapatıldı. Konuya ilişkin, İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 'İstanbul Valiliği talimatıyla yaptırılan denetimlerde Beyoğlu ilçesi Cihangir Mahallesi'nde faaliyet gösteren TEK YÖN adlı bar işletmesi, mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından kapatılmıştır' ifadelerine yer verildi.