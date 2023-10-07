TFF 2. Lig Beyaz Grup 7. hafta maçında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor’a 2-0 mağlup oldu.
Hakemler: Batuhan Gültek, Burak Gültek, Harun Reşit Güngör
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Furkan Emre Ünver, Eren Tunalı, Yiğit Fidan, Ozan İsmail Koç, Bilal Güney (Eren Güler dk. 60), Barış Dalkıran (Abdullah Tazgel dk. 76), Mustafa Genç (Melih Sağlam dk. 76), Emre Tepegöz (Çağatay Yılmaz dk. 65), Yusuf Sertkaya, Burat Altındiş
Ankara Demirspor: Taha Cengiz Demirtaş, Ender Gör, Ümit Yasin Arslan, Gökhan Köseoğlu, Mustafa Fettahoğlu, Muzaffer Doğan (Halil İbrahim Esen dk. 60), Barış Zeren, Yücel Candemir, Batuhan Süer, Mücahit Can Akçay, Burak Çolak (Osman Işıklı dk. 72)
Goller: Mücahit Can Akçay (dk. 47), Halil İbrahim Esen (dk. 87) (Ankara Demirspor)
Kırmızı kart: Furkan Emre Ünver (dk. 67) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Eren Tunalı, Furkan Emre Ünver, Yusuf Sertkaya (Bursaspor), Muzaffer Doğan, Ender Gör, Osman Işıklı (Ankara Demirspor)