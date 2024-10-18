Büyükekşi ve ekibi, Hacıosmanoğlu'nun geçmiş döneme yönelik medyada dile getirdiği suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Açıklamada, "TFF Başkanının, görev sürecimize yönelik asılsız suçlamaları nedeniyle kamuoyuna doğru bilgileri sunma zorunluluğu doğmuştur" denilerek, iddiaların asılsız olduğu iki ana başlıkta detaylandırıldı: Avrupa Şampiyonası harcamaları ve TFF'nin mali durumu.

Eski başkan ve yönetim kurulu, A Milli Takım’ın Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarılarına değinerek, "Milli takım, tarihinde ilk kez grup lideri olarak turnuvaya katıldı ve 16 yıl aradan sonra çeyrek finale kadar yükseldi. Hazırlık ve turnuva süreci için ayrılan bütçe titizlikle planlanmış ve harcamalar UEFA standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verdi. Ayrıca, kamp ve turnuva masraflarının büyük bölümünün UEFA tarafından karşılandığını ve kalan giderlerin sponsorluk anlaşmaları çerçevesinde karşılandığını belirtti.

TFF'nin borçlanamaz statüsüne de dikkat çeken açıklamada, federasyonun gelirlerini artırarak borçsuz bir şekilde mali yükümlülüklerini yerine getirdiği vurgulandı. "TFF, gelir yaratır ve giderlerini bu gelirlerle karşılar. Yönetimimiz, mali genel kurulda ibra edilmiştir" denilen açıklamada, Büyükekşi döneminde naklen yayın gelirlerinin iki katına, sponsor gelirlerinin ise dört katına çıktığına işaret edildi.

Son olarak, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve yasal hakların korunması adına her türlü hukuki sürecin başlatılacağı belirtilerek, "Asılsız iddialar üzerinden hakaret eden kişi ve kurumlar, hukuk önünde hesap verecektir" denildi.