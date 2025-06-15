TFF’nin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, MKE Ankaragücü’nün 2. Lig futbolcu uygunluğuna ve futbolcular Ahmet Buğrahan Tuncay, Ali Kucık, Berkay Çakır, Fikret Topaloğlu, Gürcan Gözüm, Hakan Olkan, Murat Şimşek, Mustafa Gürbüz, Oktay Kancı, Serhan Yılmaz ile Yusuf Orhan’ın 3. Lig futbolcu uygunluğuna dair yapılan düzenlemelere yönelik itirazlarını değerlendirdi.

Kurul, TFF Yönetim Kurulu’nun aldığı kararların usule, esasa ve ilgili talimatlara uygun olduğunu değerlendirerek yapılan itirazları oy birliğiyle reddetti.

TFF, 14 Mayıs'ta yayımladığı futbolcu uygunluğu talimatıyla, 2. Lig kulüplerinin 31 Aralık 2004 ve öncesinde doğan en fazla 25 oyuncuyu, 3. Lig kulüplerinin ise 31 Aralık 2000'den önce doğan en fazla 5 oyuncuyu tescil ettirebileceğini bildirmişti.