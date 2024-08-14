Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi Tüneli içinde meydana gelen trafik kazasında, parke taş yüklü bir tırın hava hortumu kopunca tır en sağ şeride çekip sürücüsü tarafından onarılmaya çalıştığı esnada tonlarca yüklü tır geri kaymaya başladı. Kontrolden çıkan tır arkadan gelen bir otomobile çarpıp savurduktan sonra başka bir otomobili ise dorsesinin altına aldı. kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle otoyolda ve tünelde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza saat 16.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi tüneli içinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru gitmekte olan Mehmet Ö.(65) idaresindeki 43 HZ 820 plakalı parke taş yüklü tırın hava hortumu tünel içindeyken patladı. Tır sürücüsü aracı en sağ şeride çektikten sonra hava hortumunu onarmaya çalıştı.

Tır kontrolden çıktı

Tır sürücüsü Mehmet Ö’nün hava hortumunu yerine taktıktan sonra tır bir anda kontrolden çıkarak geri geri hareket etmeye başladı. Tonlarca ağırlığında parke taş yüklü tır arkadan gelen Bayram A. (45) idaresindeki 16 BKM 614 plakalı bir otomobile çarptı. Otomobil savrularak hurdaya döndü. Hareket eden tır daha sonra yine aynı yönde gitmekte olan A.E. (43) idaresindeki 34 HVS 098 plakalı bir otomobile çarparak otomobili dorsenin altına sıkıştırdı. Sıkışan otomobilin üzerine tırda yüklü parke taşlar döküldü.

Trafik felç oldu

Kaza nedeniyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevkedildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle tünel içinde trafik bir süre tek şeritten sağlanmaya çalışıldı. Kaza nedeniyle tünel ve otoyol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: şerife öz