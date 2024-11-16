TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 7. haftasında sahasında Aliağa Petkimspor’u ağırlayacak. 17 Kasım Pazar günü Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 15.30’da başlayacak ve Bein Sports 5’ten canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 7. haftasında TOFAŞ evinde Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligde oynadığı 6 maçı da kazanan ve resmi maçlarda 12’de 12 yapan Bursa ekibi, sahasında oynayacağı bu mücadeleden de galibiyetle ayrılarak seriyi sürdürmeyi hedeflerken, Milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya galibiyetle girmeyi hedefleyen Mavi Yeşilli takımda bu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligde geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunan Petkimspor ise son oynadığı maçta İzmir’de Türk Telekom’a 68-75 kaybetmişti.

17 Kasım Pazar günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 7. hafta mücadelesi saat 15.30’da başlayacak.

BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Kerem Baki, Serdal Ünal, Berk Kurtulmuş hakem üçlüsü yönetecek.