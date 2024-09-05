Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TOFAŞ Basketbol Takımı, 4-15 Eylül tarihleri arasında Gloria Sports Arena’da gerçekleştireceği kamp çalışmaları için Antalya’ya gitti. Bursa ekibi, Turkish Riviera Pre-Season 2024’te 6 hazırlık maçı oynayacak.ANTALYA (İGFA) - 2024-2025 Sezonunda yenilenen kadrosuyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup’ta mücadele etmeye hazırlanan TOFAŞ, kamp çalışmaları için Antalya’ya gitti. Yeni sezon hazırlıklarına Başantrenör Orhun Ene yönetiminde 12 Ağustos’ta Bursa’da başlayan ve ilk etap çalışmalarını tamamlayan Mavi Yeşilliler, ikinci etap kamp çalışmalarını 4-15 Eylül tarihleri arasında Belek’teki spor oteli Gloria Sports Arena’da gerçekleştirecek.

Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını 30 Ağustos’ta Bursaspor Basketbol’a karşı oynayan ve parkeden 106-91 galip ayrılan TOFAŞ, 11 günlük Antalya kampında 6 hazırlık maçı oynayacak. Akdeniz’e geçen Mavi Yeşilliler, Turkish Riviera Pre-Season 2024’te 5 Eylül Perşembe günü saat 19.00’da Rus ekiplerinden CSKA Moskova; 6 Eylül Cuma günü saat 19.15’te Uralmash Ekaterinburg; 8 Eylül Pazar günü saat 19.15’te Lokomotiv Kuban; 11 Eylül Çarşamba günü saat 19.00’da Euroleague ekiplerinden Zalgiris Kaunas; 13 Eylül Cuma günü 16.30’da Anadolu Efes ile karşılaşacak. TOFAŞ Basketbol Takımı, 15 Eylül Pazar günü saat 15.00’de Alba Berlin ile oynayacağı özel maç ile Antalya kampını tamamlayarak Bursa’ya dönüş yapacak. Gloria Sports Arena’da oynanacak tüm maçlar Tivibu Spor’dan şifresiz canlı yayınlanacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın Antalya kafilesinde şu oyuncular yer alıyor; Tolga Geçim, Berk Demir, Yiğitcan Saybir, Demircan Demir, Özgür Cengiz, J.J. O’Brien, Kris Bankston, Alex Perez, Marcquise Reed ve Uros Trifunovic ile altyapı oyuncuları Cem Küçüközkan ve Ali Taşkın.

TOFAŞ BASKETBOL TAKIMI 2024-2025 SEZONU HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI VE SONUÇLARI;

1. MAÇ / 30 AĞUSTOS CUMA - Mustafa V. Koç Spor Tesisleri

TOFAŞ – Bursaspor : 106-91

4-15 EYLÜL (ANTALYA KAMPI) / TURKISH RIVIERA PRE-SEASON GAMES 2024

2. MAÇ / 5 EYLÜL PERŞEMBE - Gloria Sports Arena

19.00 CSKA Moskova – TOFAŞ

3. MAÇ / 6 EYLÜL CUMA - Gloria Sports Arena

19.15 TOFAŞ – Uralmash Ekaterinburg

4. MAÇ / 8 EYLÜL PAZAR - Gloria Sports Arena

19.15 Lokomotiv Kuban – TOFAŞ

5. MAÇ / 11 EYLÜL ÇARŞAMBA - Gloria Sports Arena

19.00 Zalgiris Kaunas – TOFAŞ

6. MAÇ / 13 EYLÜL CUMA - Gloria Sports Arena

16.30 TOFAŞ – Anadolu Efes

7. MAÇ / 15 EYLÜL PAZAR - Gloria Sports Arena

15.00 TOFAŞ – Alba Berlin

19-21 EYLÜL / 24. CEVAT SOYDAŞ BASKETBOL TURNUVASI

8. MAÇ / 19 EYLÜL PERŞEMBE - Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

19.00 TOFAŞ – Darüşşafaka Lassa

9. MAÇ / 21 EYLÜL CUMARTESİ - Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu

15.30/18.00 Final Günü Karşılaşması

10. MAÇ / 26 EYLÜL PERŞEMBE - Muradiye Spor Salonu (Manisa)

18.00 Manisa Basket - TOFAŞ