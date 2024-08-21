İstanbul’un merkezi konumunda tüm ulaşım ağlarının kesiştiği noktada hayata geçen Topkapı29 projesinin ilk etabı tamamlandı, anahtarlar ev sahiplerine teslim edildi.

Gayrimenkul sektöründe önemli tecrübeye sahip Akzirve, Topkapı29’un 679 daireden oluşan ilk etabını tamamladı, ev sahiplerine anahtarlarını teslim etmeye başladı. Projenin ikinci etabında da 549 dairenin yer aldığı ikinci etap daireler de satışa çıktı. İkinci etap konutlar için yeni bir satış kampanyasının başladığının da müjdesi verilen projede, ticari alanlardan cadde dükkanlar da yatırımcılara açıldı.

Projenin tanıtım toplantısında bilgi veren Akzirve Yönetim Kurulu Danışmanı Mahir Katırcı, projenin ilk etabını tamamlayarak daire sahiplerine teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Katırcı, ‘‘Şimdi sıra, yeni etaplarımızın inşaatını da tamamlayarak bu başarımızı daha da ileriye taşımakta” dedi. Satışı başlayan 549 daireden oluşan ikinci etap konutlar için yeni bir satış kampanyasını da devreye aldıklarını açıklayan Katırcı, alıcılara 29 ay vade imkanıyla kefilsiz, kredisiz ödeme seçenekleri sunduklarını bildirdi.

Cadde dükkanlar yatırımcılara açılıyor

Ticari alanlarda 82 mağazanın yer aldığı cadde dükkanları da yatırımcılara açtıklarını kaydeden Mahir Katırcı, projenin ticari alanlarıyla ilgili “Projemizde ticari alan olarak hem cadde dükkanlarımız hem de alışveriş merkezimiz bulunuyor. 84 bin 563 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olan ticari alanımızın 39 bin 624 metrekaresini kiralanabilir alan olarak tasarladık. Bu alanda da toplamda 178 mağazamız yer alacak. Yatırımcılara açtığımız ticari alanlarımızdan 82 mağazanın bulunduğu cadde dükkanlarımız, bölgenin ekonomik anlamda da canlanmasına önemli katkılar sağlayacak. 23 bin 76 metrekare inşaat alanının 12 bin 592 metrekaresinin kiralanabilir alan olarak belirlediğimiz cadde dükkanlarımıza yatırımcılarımızı davet ediyoruz. Projemizdeki diğer bir ticari alanımız olan alışveriş merkezimiz ise 61 bin 487 metrekarelik bir inşaat alanında yükselecek. 27 bin 32 metrekaresi kiralanabilir alan olarak tasarlanan alışveriş merkezimizde 96 farklı mağaza hizmet verecek. Projemiz, devasa bir alışveriş merkezi ve cadde dükkanlarıyla birlikte bölgenin alışveriş anlayışını da değiştirecek” ifadelerini kullandı.

Mahir Katırcı, ticari alanların konsept geliştirme ve kiralama danışmanlığı için de CBRE (Coldwell Banker Richard Ellis) ve MallMark firmalarıyla çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Otel, bölgeye hareketlilik katacak

Topkapı29’da; bölgeye hareketlilik katacak ve turizme önemli katkılar sağlayacak bir de otelin bulunduğunu vurgulayan Mahir Katırcı, uzun süren konaklamaların yanı sıra iş ve turistik amaçlı kısa süreli konaklamaların adresi haline gelecek otelin dünyaca tanınmış bir marka tarafından işletileceğini kaydetti. Birkaç markayla görüşme halinde olduklarını bildiren Katırcı, görüşmelerinin çok yakın bir zamanda netleşeceğini açıkladı.

‘‘Ulaşım kolaylığı projenin en önemli özelliklerinden’’

İnşaatına 2022 yılında başlanan, bin 692 konut, rezidans, alışveriş merkezi, ofis, otel gibi birçok farklı fonksiyonu bir arada bulunduran Topkapı29’un İstanbul’un merkezinde benzersiz bir konumda bulunduğunun altını çizen Mahir Katırcı, projenin en dikkat çeken özelliklerinden birinin de ulaşım kolaylığı olduğunu söyledi. Katırcı, Şehrin en önemli ulaşım ağlarına sadece 10 dakikalık yürüme mesafesinde yer alan Topkapı 29; metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray istasyonlarına yakınlığı ile toplu ulaşım olanaklarından en üst düzeyde yararlanma imkanı sunuyor” dedi.

‘‘Yüksek tavan ferah bir yaşam’’

Topkapı29’un; Avrupa’nın tanınan mimarlık ofislerinden Chapman Taylor tarafından tasarlandığına işaret eden Katırcı, “ Proje; meydanları, özel peyzaja sahip yeşil alanları, sokakları, avluları ve sosyal buluşma noktalarıyla tamamen yaşam konforunu öne alan yenilikçi bir tasarım anlayışıyla hayata geçirildi” dedi.

Topkapı29’da 5 ile 15 katlı 16 blok bulunduğunu belirten Mahir Katırcı, projede 1 artı 1’den 5 artı 1’e kadar uzanan farklı büyüklüklerdeki dairelerden oluştuğunu kaydetti. Katırcı, “Her bir dairemiz, 3.05 metre tavan yüksekliğiyle ferah bir yaşam alanı sunuyor. 8-28 metrekare arası geniş balkon ve 35-80 metrekare arası özel bahçeli teraslarla doğayla iç içe ve huzurlu bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediğimiz projemizde, beş farklı temadan oluşan avlularımız da bulunuyor” diye konuştu.

‘‘LEED sertifikalı bir yaşam tarzı sunuluyor’’

Mahir Katırcı, açık ve yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve 10 bin metrekarelik kent parkıyla proje sakinlerine yaklaşık yüzde 64’ü yeşil alanlardan oluşan bir yaşam merkezi sunduklarını kaydetti. Katırcı, “Projemiz, sahip olduğu LEED sertikasıyla da fark oluşturuyor. Bina içlerinde hava kalitesini artırarak, çevresel sürdürülebilirlik standartlarına uygun olarak inşa edilen projemiz, enerji ve su tasarrufuyla, atıkları minimuma indiren bir yapı olarak öne çıkıyor. Çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konusunda dünya çapında kabul gören bir belge olan LEED sertifikasına sahip olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

‘‘Sosyal alanlarıyla dikkat çekiyor’’

Projenin sosyal imkanlarına değinen Mahir Katırcı, “4 bin metrekarelik sosyal donatı alanlarımızda, fitness salonu, stüdyo, SPA, kapalı ve açık havuz, kafe, sinema salonu, dinlenme salonu, kütüphane, TV alanı ve ortak çalışma alanı gibi birçok sosyal olanak bir arada bulunuyor. Ev sahiplerimiz, site dışına çıkmadan sadece birkaç dakika içinde tüm bu sosyal olanaklara erişebilir, yaşamın tadını doyasıya çıkarabilirler” şeklinde konuştu.

‘‘Depreme dayanıklılığı tasdik ettirildi’’

Projenin depreme dayanıklılığı ile ilgili de konuşan Katırcı, “Topkapı29 projemizde doğal afetler konusunda son derece titizlikle çalıştık. Yapılarımızda perde-çerçeve taşıyıcı sistemlerin dışında C40 sınıfı beton ve B420C sınıfı betonarme çelik malzemeler kullanarak, en yüksek güvenlik standartlarını sağladık. Tüm yönetmeliklere uygun olan projemizin depreme dayanıklılığı, ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılan kontrollerle de onaylandı ve sertikalandırıldı” diye konuştu.