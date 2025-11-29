Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı köyünde, İl Özel İdaresi tarafından 2025 yatırım programına alınarak yapımı tamamlanan Tozaklı Köyü Muhtarlığı Çok Amaçlı Düğün Salonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine, Kırklareli Valisi Uğur Turan’ın yanı sıra Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Yusuf Eskitürk, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, protokol üyeleri ve köylüler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, çok amaçlı salonun köyün sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkı sağlayacağını belirterek, "Bu çok amaçlı salon düğün, toplantı ve çeşitli etkinliklerde köyümüz için değerli bir buluşma noktası olacaktır. Köylerimizin gelişimi ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artması için yatırımlarımız kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kurdele kesiminin ardından Vali Turan ve protokol üyeleri, vatandaşlarla birlikte salonu gezerek yapılması planlanan faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.