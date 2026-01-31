Olay 26 Ocak Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında İnegöl OSB 2. Caddede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İşçi Remzi Y.(57), temizlemek için tekstil makinesinin üzerine çıktı. Temizlik sırasında dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düşerek ağır yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçrdiği tespit edilen işçi ilk tedavinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.

Yaralı işçi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Kaynak: Mehmet Sevinç