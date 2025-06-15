Bakan Yerlikaya, alkollü araç kullanımının ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekerek, "Lütfen alkollü araç kullanmayın. Bir anlık hata, bir ömürlük pişmanlık olmasın. Sevdikleriniz sizi bekliyor" mesajını paylaştı.

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Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlere ilişkin verileri de paylaşan Yerlikaya, 5-12 Haziran tarihleri arasında 3 milyon 647 bin 742 aracın denetlendiğini belirtti.

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Denetimlerde; Çakar cihazını yetkisiz kullanan 27 sürücüye, hız ihlali yapan 110 bin 222 kişiye, muayenesiz araç kullanan 29 bin 762 kişiye, emniyet kemeri takmayan 23 bin 141 sürücüye, ehliyetsiz araç kullanan 14 bin 316 kişiye, zorunlu sigortası olmayan 7 bin 411 araca işlem yapıldığı kaydedildi. Toplamda 403 bin 49 sürücüye ve araca ceza uygulandı.

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Bakan Yerlikaya paylaşımını, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadeleriyle sonlandırdı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ