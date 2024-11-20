Tekirdağ’da trafikteki düzenin geleceği için çocuklara eğitim verilerek önemli bir adım atılıyor. Bu çerçevede Tekirdağ Çorlu Trafik Eğitim Parkı’nda Süleymanpaşa ve Ergene ilçelerinde bulunan okullardan 68 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, öğrencilerin trafik kuralları konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi. Eğitimler, 19 Kasım 2024 tarihinde saat 10:00-12:00 ve 13:00-15:00 aralıklarında yapıldı. Programa, Süleymanpaşa ilçesindeki Barbaros İlkokulu ve Ergene ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu’nda öğrenim gören toplam 68 öğrenci katıldı.

Çorlu Trafik Eğitim Parkı’nda uygulamalı olarak gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler hem teorik bilgi aldı hem de trafik kurallarını eğlenceli bir şekilde öğrendi. Yaya geçitleri, trafik işaret levhaları, ışıklandırma sistemleri gibi konular uygulamalı olarak anlatılırken, öğrencilerin yoğun ilgisi dikkat çekti.

İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, benzer eğitimlerin diğer okullarda da devam edeceğini ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.