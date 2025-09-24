Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Kadir Akıllı, İbrahim Ethem Potuk

Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek (Gani Burgaz dk. 74), Hountondji (Tolga Kalender dk. 46), Atınç Nukan, Mücahit Albayrak (Enes Aydın dk. 73), Bacuna, Mulumba, Samake (Hikmet Çiftçi dk. 73), Ndongala, Emirhan Acar (Topalli dk. 46), Tanque

Yedekler: Arda Özçimen, Enes Çinemre, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Manisa FK: Samet Karabatak, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Ada İbik, Yusuf Talum (Fırat İnal dk. 89), Toure (Osman Kahraman dk. 80), Cissokho, Benrahou (Lindseth dk. 70), Kadir Kaan Yurdakul, Burak Süleyman (Muhammed Kirpit dk. 70), Diony (Yunus Emre Yüce dk. 79)

Yedekler: Vedat Karakuş, Herelle, Umut Erdem, Emre Akboğa, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Diony (dk. 28 ve dk. 72), Benrahou (dk. 42), Burak Süleyman (dk. 67) (Manisa FK), Atınç Nukan (dk. 56) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Emirhan Acar, Mulumba (Bandırmaspor), Cissokho (Manisa FK)

Kaynak: İHA