Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Kadir Gökce’yi makamında ziyaret etti. Yeni görevinde başarılar dileyen Özdemir, Nilüfer’in huzur ve güvenliği için emniyet teşkilatıyla iş birliğine her zaman açık olduklarını belirtti.



Başkan Şadi Özdemir, kentin güvenliği ve halkın huzurunun en önemli öncelikler arasında olduğunu vurguladı. Yerel yönetimler ile emniyet güçlerinin uyum içinde çalışmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Özdemir, vatandaşların kendilerini güvende hissettiği bir ortam yaratmanın ortak bir sorumluluk olduğunu belirtti. Bu doğrultuda Nilüfer Belediyesi olarak Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yapmaya, yeni projeler geliştirmeye ve güvenli bir şehir hedefi için her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Ayrıca, yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek müdüre başarı temennisinde bulundu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce ise nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri için Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN