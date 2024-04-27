Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Ghezzal’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas içinde iyi yükselen Muleka’nın kafa vuruşunda kaleci Livakovic topu çeldi. Pozisyonun devamında Necip’in gelişine vuruşunda Szymanski’ye çarpan top oyun alanına döndü.
69. dakikada Szymanski’nin pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti. 2-0
82. dakikada Muleka’nın pasında topla buluşan Cenk Tosun’un ceza sahası çizgisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak yakın köşeden ağlarla buluştu. 2-1
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan Olguncan
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Becao (Çağlar Söyüncü dk. 19), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Krunic dk. 19), Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski (Mert Hakan Yandaş dk. 88), Tadic, Batshuayi (Dzeko dk. 74)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, King, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Serdar Dursun, Efekan Karayazı
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Beşiktaş: Mert Günok, Necip Uysal, Worrall, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica (Ghezzal dk. 46), Muçi (Chamberlain dk. 62), Muleka, Semih Kılıçsoy (Cenk Tosun dk. 78)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Aboubakar, Amartey, Umut Meraş
Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe
Goller: Michy Batshuayi (dk. 30), İrfan Can Kahveci (dk. 69) (Fenerbahçe) Cenk Tosun (dk. 82) (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Al Musrati (dk. 25) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Omar Colley (Beşiktaş) Osayi Samuel (Fenerbahçe)