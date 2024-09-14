Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray’ın 2-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Sara’nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde iyi yükselen Sanchez’in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Grbic’in sağından ağlara gönderdi. 1-0
25. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Sara’nın ceza sahasına yaptığı ortada altıpas üzerinde Abdülkerim Bardakcı’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
Hakemler: Arda Kardeşler, Hakan Yemişken, Abdullah Uğur Sarı
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün, Victor Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Jelert, Nelsson, Yusuf Demir, Batshuayi, Efe Akman, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Alikulov (Hadziahmetovic dk. 38), Attila Mocsi, Anıl Yaşar, Casper Hojer, Mithat Pala, Papanikolaou, Olawoyin, Akintola, Ali Sowe
Yedekler: Tarık Çetin, Halil Pehlivan, Jurecka, Emrecan Bulut, Buljubasic, Eray Korkmaz, Zeqiri, Minchev, Habil Özbakır
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Sanchez (dk. 3), Abdülkerim Bardakcı (dk. 25) (Galatasaray)