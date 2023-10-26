İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) binasına el yapımı patlayıcı ile düzenlendiği iddia edilen saldırıyla ilgili olarak mahkeme, sanık Besra Yalçın'a 20 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

21 Nisan 2022 tarihinde sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakarak gerçekleştirildiği iddia edilen saldırının yargılaması sonuçlandı. Duruşma İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü ve tutuklu sanık Besra Yalçın ile tarafların avukatları duruşmada hazır bulundu. Besra Yalçın'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Kazım Çağlar da tanık olarak ifade verdi. Çağlar, "Besra ile duygusal bir ilişkimiz vardı. Anneme bakıcılık yapıyordu ve bu vesileyle tanıştık. Aramızda yalnızca kişisel bir bağ bulunuyordu; siyasi konuları hiç konuşmadık." şeklinde ifade verdi.

Mahkeme hakimi, tanık Kazım Çağlar'a sanık ile arasındaki yazışmaları sorduğunda, "Onun bir rahatsızlığı vardı. Bazen temizliğe falan gidiyordu. O konuşma sırasında ben yurt dışındaydım. Mesajlaşmadan sonra kendisini aramadım. Mesajlar, gözaltına alınmadan önceki döneme aittir. Mesajlarda hangi karanlık işleri yapacağı hakkında hiçbir şey söylemedi. Sonradan şaka yaptığını söylediğinde ben de üzerine gitmedim." şeklinde cevap verdi.

Besra Yalçın ise tanığın ifadelerinin ardından son savunmasını yaparak, "Sağlık sorunları ve finansal sıkıntılarım vardı. Ben sadece şaka yapmıştım, ancak o bunu ciddiye aldı." dedi.

Mahkeme, yapılan savunmaları ve delil değerlendirmesini takiben Besra Yalçın'ı 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'genel güvenliği kasıtlı olarak tehlikeye atma', 'kamu malına zarar verme' ve 'terör örgütü faaliyeti çerçevesinde tehlikeli madde bulundurma' suçlarından toplamda 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olayın iddianamesinde ise 21 Nisan'da Gaziosmanpaşa'da TÜGVA temsilciliği binasına el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendiği belirtilmişti. İddianamede olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği ve patlayıcının el yapımı, zaman ayarlı, boru tipi bir bomba olduğu tespit edilmişti. Besra Yalçın'ın örgüt üyeliği ve örgütsel faaliyetlerle ilgili deliller bulunduğu, bu nedenle 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'terör örgütünün faaliyetleri çerçevesinde tehlikeli madde bulundurma', 'kamu malına zarar verme' ve 'genel güvenliği kasıtlı olarak tehlikeye atma' suçlarından 21 yıl 9 ay ile 49 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.