İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını ve yerlerine kayyım atandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak’ın Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Tunceli Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Ayrıca Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldığı ve yerine Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Tunceli Valiliğince Ovacık Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildiği bildirildi.