SUBÜ Turizm Fakültesi bölümü öğrencileri, ‘Wellness ve Spa’ dersi çerçevesinde bir otele teknik gezi gerçekleştirdiler.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi bölümü öğrencileri, ‘Wellness ve Spa’ dersi kapsamında beraberlerinde Öğretim Görevlisi Hasip Cana ile birlikte Sapanca’da bulunan bir otelin ilgili birimine teknik gezi gerçekleştirdi. SUBÜ’nün ‘bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz’ mottosuna dikkat çekerek teknik gezi hakkında bilgi veren bölüm başkanı Prof. Dr. Aydın Yılmazer, “Mesleki alanda öğrencilerimize katkı sağlamak hedefiyle düzenlenen teknik gezide staj ve istihdam imkanları ile wellness ve spa hizmetleri konuları ön plandaydı. Öğrencilerimize faydası olduğunu düşündüğümüz gezi için bize kapılarını açan otel yöneticileri ile Wellness ve Spa Birim Müdürü Fatih Akıncı’ya teşekkür ediyoruz” dedi.