Dünyada en iyi kahve üretimi Brezilya’da yapılmaktadır. Ülkemizde market reyonlarında görüp satın aldığımız birçok türk kahvesi ilk olarak çiğ çekirdek olarak Brezilya’dan gemiyle ülkemize gelir. Bu çiğ kahve çekirdekleri kavrulur ve öğütülmeye hazır hale getirilir. Daah sonra öğütülüp toz haline getirilen türk kahvesi, paketlenerek market reyonlarında yerini alır. Türk kahvesinin üretim aşaması hakkında da kısa bilgi verdikten sonra şimdi bu leziz içeceğin faydalarına ardından da ne gibi zararları var ona bakalım.

Türk Kahvesinin Faydaları

Şeker hastalığı riskini azaltır

Bu konu hakkında bilimsel bir araştırmada mevcut. Alman bilim insanları denekler üzerinde bu konuyu irdelemiş ve türk kahvesini içenlerin hiç içmeyenlere göre %23 daha az diyabet riski taşıdığını kanıtlamış.

Spor öncesi içilen Türk Kahvesi yağ yakımına destek olur

Spor antrenmanına başlamadan 30-45 dk önce içilen türk kahvesi, vücudun adrenalin hormonu salgılanmasına, dolaşım sisteminin uyarılarak daha fazla yağ yakımına destek sağlıyor.

Karaciğer yağlanması için Türk Kahvesi

Kahve içinde barındırdığı kafein ile karaciğer yardımcısı olanlara fayda sağlıyor. Her gün bir fincan türk kahvesi tüketen bireylerde karaciğer yağlanması daha az görülüyor.

Yaşam süresini uzatır

Yunan bilim insanlarının bu konu hakkında bir araştırması mevcut. Atina üniversitesi tıp fakültesinde yapılan bir araştırmaya göre düzenli olarak her gün Türk Kahvesi için kişilerin yaşam süresi içmeyenlere göre daha uzun.

Konsantrasyon için Türk Kahvesi

Günün ilk saatlerinde içilen sade Türk kahvesi, konsantrasyon kabiliyetini artırdığı gibi, güne daha zinde başlanmasını sağlıyor.

Solunum yollarına faydalıdır

Türk kahvesinin antioksidan özelliği vardır. Bu özelliği sayesinde üst solunum yolları enfeksiyonlarını giderir, bronşları açar. Astım hastalığının önüne geçer.

Sindirim sistemini düzenler

Sindirim ve boşaltım sistemini düzenler. Türk kahvesinin toz haline birkaç damla limon damlatarak yenildiğinde ishali keser.

Kalbe iyi gelir

Her gün içilen 1 fincan kahve kalp için faydalıdır. Kalp damarlarının iç yüzeyindeki hücrelerin onarımına yardımcı olarak kalp sağlığında önemli rol oynar. Şunu da söylemeden geçmeyelim, aman ha dikkat fazlasıda çarpıntı yapar.

Telvesi cilt için faydalıdır

Ciltteki ölü derilerden arınmak için kahve telvesi doğal bir yöntemdir. Cilde parlaklık sağladığı gibi saç sağlığınada faydası vardır. Temiz saçlara sürülerek 15 dakika beklenip yıkanan saçlar daha canlı ve sağlıklı görünür.

Görüldüğü gibi günde 1 fincan Türk kahvesi içmek faydalıdır. Ancak her şeyde olduğu gibi Türk kahvesininde fazla tüketilmesi insan vücuduna zarar verebilir. Ne demişler; azı karar çoğu zarar.

Türk Kahvesini Fazla İçmenin Zararları

Kemik erimesini tetikler

Özellikle yaşlı hastalarda Türk kahvesinin fazla tüketimi kemik erimesini tetikleyebilir. Kahve içindeki bazı bileşimler kalsiyum emilimini güç hale getirir. Kemik erimesi olan kişilerin hastalığını daha olumsuz yönde etkileyebilir.

Reflüyü olumsuz etkiler

Türk kahvesi midede asit salgılanmasını artırır. Midede gereksiz fazla asit salınımı reflüden muzdarip insanların hiç tercih etmeyeceği bir durumdur. Ayrıca ülser konusunda da kahve mide dostu değildir. Doktorlar ülser hastalarının haftada bir fincandan daha fazla kahve içmemeleri konusunda uyarmaktadır.

Böbrek taşlarına sebep olabilir

Böbrek taşları oksalat denilen maddeden oluşmaktadır. Türk kahveside oksalat yönünden oldukça zengindir. Hali hazırda zaten böbrek taşlarından şikayetçi olan kişiler Türk kahvesini dikkatli tüketmelidir.

Kadınlarda doğurganlığı azaltıp hamileliği olumsuz etkileyebilir

Günde 3 fincandan daha fazla Türk kahvesi içen kadınların doğurganlık özelliklerinin %10 oranında düştüğü söylenmektedir. Diğer yandan gebe kadınların kahvede bulunan kafeinden olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Hamile kadınların fazla Türk kahvesi içmesi önerilmez.