Türk yaş meyve sebze sektörü, 3-5 Ekim 2023 tarihlerinde İspanya’nın Madrid şehrinde düzenlenen ve Dünyanın en önemli meyve sebze fuarlarından biri olarak kabul edilen Fruit Attraction Fuarı’nda Türk lezzetlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - Türkiye’ye 2023 yılının 9 aylık döneminde 2,3 milyar dolar döviz kazandıran, ihracatını 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 18 artıran yaş meyve sebze ihracatçıları, ihracattaki artışı sürdürülebilir kılmak için pazarlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Dünya’nın dört bir tarafından ithalatçıları ve zincir marketlerin satın almacılarını 28-30 Eylül tarihlerinde Antalya’da Interfresh Eurasia Fuarı’nda ağırlayan Türk yaş meyve sebze sektörü, bu sefer 3-5 Ekim 2023 tarihlerinde İspanya’nın Madrid şehrinde düzenlenen ve Dünyanın en önemli meyve sebze fuarlarından biri olarak kabul edilen Fruit Attraction Fuarı’nda Türk lezzetlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Yaş meyve sebze sektöründe kiraz sezonunun sonuna geldiklerini, sofralık üzüm, domates, taze incir ihracatının yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatıçları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Narenciye sezonuna girdik. Ardından nar ve ayva raflarda yerini alacak. Madrid Fruit Attraction Fuarı sadece İspanyolların değil, bütün dünyadan ithalatçıların ve satın almacıların buluşma noktası. Madrid’te yaş meyve sebze sektörü açısından büyük bir pazar kuruldu. Biz de buraya yeni ihracat bağlantıları için geldik, verimli iş görüşmeleri gerçekleştirdik” diye konuştu.