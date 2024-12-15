Türk Mücadele Sporları Kurultayı, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Bu yıl ilki düzenlenen Türk Mücadele Sporları Kurultayı, Zeytinburnu Belediyesi’nin katkılarıyla Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıya, Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi Prof. Dr. İbrahim Öztek, Prof. Dr. Kemal Tamer, Akademisyen Dr. Ali Demir, Aktüel Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Osman İslam, araştırmacı yazar Ayhan Kısrure ve sporcular ile basın mensupları katıldı. Etkinlikte konuşan Prof. Dr. İbrahim Öztek, “Türk medeniyeti dünyanın ilk medeniyetidir ve tüm medeniyetlere ışık tutmuş bir medeniyettir. Çin kaynaklarında yer alan bilgilere göre büyük Çin ordusunu tamamen ortadan kaldıran ve kuzeyden gelen bir komutandan bahsedilir. Bunu araştırdığınızda bahsedilen komutanın Mete Han olduğunu görürsünüz. Eski dönemlerde insanların hayatta kalabilmeleri için güçlü olmaları gerekirdi. Güçlü olabilmeleri için de güçlü kalabilmeleri gerekiyordu. Türkler bunu güreş başta olmak üzere milli sporlarımızı icra ederek sağlıyorlardı. Yine Çin kaynaklarına göre Orta Asya’da Türkler tarafından büyük katılımlarla düzenlenen ‘Türk Olimpiyatları’ olarak adlandırabileceğimiz birçok spor branşını içinde bulunduran organizasyonların yapıldığını biliyoruz. Biz, tarihimize öncülük eden spor branşlarımıza sahip çıkmak ve uluslararası anlamda tanıtımına katkı sağlamak için birçok yerde etkinlikler düzenledik. Bizler, Türk sporu olarak çocuklarımıza vereceğiz, öğreneceğiz. Diğer spor dallarımızda nasıl yaptıysak şimdi de yapacağız. Bir mücadele sporunu yapan sporcular, muhakkak birkaç tanesinde daha etkin olmak durumundadır. Ulusal alanda icraatları olan federasyonlara gideceğiz ve kabul ettireceğiz” diye konuştu.

Etkinlikte eski dönem tarihlere dayanan ve Türk savaş sanatına dayandırılan spor branşları hakkında detaylı sunumlar yapıldı. Aksakallı Heyeti Üyeleri ve spor dallarını icra eden sporcular tarafından branşlar hakkında teknik bilgiler paylaşıldı ve ulusal anlamda atılacak adımlar tartışıldı.