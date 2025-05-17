Türk mühendislerce inşa edilen dört hibrit kimyasal tanker serisinin üçüncü gemisi olan Solstraum denize indirildi.

Çok yakıtlı hibrit tanker, çevreci teknolojilerle donatılmış yapısıyla dikkat çekiyor. Geminin inşa edildiği İçdaş tersanesi yetkilileri, bunun Türk gemi inşa sanayisinin çevreci dönüşümde ulaştığı teknolojik düzeyin bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek, "Bugün yalnızca gemi üretmiyoruz, aynı zamanda çevreci deniz taşımacılığının geleceğini inşa ediyoruz. Bunlar, en az 30 yıl boyunca yüksek verimlilikle çalışacak dayanıklılıkta ve kalitede inşa edilen bu hibrit gemiler. Dünya standartlarında üretim yapan altyapımız ve çevreci yaklaşımlarımızla, Avrupa’nın en çevreci filolarının oluşumuna Türkiye’den katkı sağlıyoruz" dedi.

Yeni nesil bir çevreci deniz aracı olarak tasarlanan Solstraum, LNG, biyogaz ve marine diesel gibi farklı yakıtlarla çalışabilen sistemlerin yanı sıra batarya destekli tahrik altyapısına ve limanlarda karadan enerji alımına uygun donanımlara sahip. Geminin bu özellikleri, liman emisyonlarını asgariye indirerek çevreci taşımacılık hedeflerine katkı sağlıyor. Ayrıca geminin optimize edilmiş gövde yapısı bir yandan maksimum yakıt verimliliği sunarken, diğer taraftan LNG altyapısı sayesinde karbon ayak izini önemli ölçüde azaltma kapasitesine sahip olması ile öne çıkıyor.