Bir süre önce kızı Saba Abacı’yı görmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Muazzez Abacı, burada geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Abacı'ya yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun ortaya çıkmış; böbreklerin görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerlerinin su topladığı ve bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıktığı açıklanmıştı.

78 yaşındaki sanatçı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.